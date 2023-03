Biathlon | cancellata la Sprint di Oslo | cosa succede ora Assegnata una Coppa del Mondo senza gareggiare | ma Dorothea Wierer…

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’ultima tappa delladel2022-2023 diha subito uno stravolgimento a causa del maltempo. La nebbia ha colpito la collina di-Holmenkollen e la scarsa visibilità ha impedito la regolare disputa dellafemminile nella giornata odierna. Gli organizzatori si sono trovati costretti a posticipare la gara a domani (sabato 18 marzo, ore 15.00). Uno slittamento che ha però obbligato a prendere un’altra dolorosa decisione: cancellare definitivamente l’inseguimento, originariamente in programma proprio per domani. Per il momento è confermata la mass start di domenica, ma permangono molteplici dubbi visto che le previsioni per il fine settimana non sono delle migliori. Il programma è dunque risultato depauperato di una gara e ci sono delle conseguenze importanti. La francese Julia ...