Berrettini-Vukic stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Matteoaffronterà Aleksandarnel secondo turno dell’Atp175 di, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Dopo la vittoria all’esordio contro il connazionale Bellucci,torna in campo per proseguire il suo cammino in terra statunitense. Sulla strada di Matteo ci sarà il qualificato, che all’esordio ha battuto un altro italiano, Matteo Arnaldi. Il giocatore australiano è sicuramente un tennista ostico e, provenendo dalle qualificazioni, ha già conquistato tre partite. A scendere in campo favorito, tuttavia, sarà Matteo, che mette nel mirino i quarti di finale. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo, venerdì 17 marzo. I due ...