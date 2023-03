Berrettini-Vukic oggi in tv | Challenger Phoenix 2023 | a che ora gioca | dove vederlo | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo impegno, nella serata italiana, per Matteoal175 di, torneo di categoria particolare perché permette aitori usciti da Indian Wells e all’interno della top 50 (ma non della top ten) di mantenere il ritmo partita. Ci saranno, quest’anno, diversi corrispettivi in tal senso con la riforma dei calendari. Il romano, dopo aver battuto nel derby Mattia Bellucci, sfiderà al secondo turno l’australiano Aleksandar, che si trova attualmente al numero 186 del mondo, ma ha avuto un passato (si parla di febbraio 2022) da numero 117. Impedito, dunque, il derby con Matteo Arnaldi, che era passato dalle qualificazioni e che ha dovuto soccombere per 6-2 4-6 6-3. Si tratta del primo confronto tra i duetori nella loro ...