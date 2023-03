Bergomi: «L’Inter è la meno europea tra le italiane! Ma fa paura» (Di venerdì 17 marzo 2023) Bergomi dice la sua sulL’Inter, che si è qualificata ai quarti di Champions League. Lo Zio analizza la rosa nerazzurra al livello europeo, ma è comunque fiducioso meno europea ? Beppe Bergomi analizza i nerazzurri: «L’Inter arrivava da un momento di negatività forte, partita complicata. Continuo a pensare che il sorteggio non è stato buonissimo. Il Porto aveva battuto Milan, Juventus e Lazio. L’Inter ha fatto gli ultimi 7’ di sofferenza, ma ha gestito poi. È la nostra squadra meno europea, perché non ha giocatori che saltano l’uomo. Non può permettersi di difendere e ripartire. Ma non significa che parte imbattuta, L’Inter di testa può diventare un avversario pericoloso per tutte». Inter-News - Ultime notizie e ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023)dice la sua sul, che si è qualificata ai quarti di Champions League. Lo Zio analizza la rosa nerazzurra al livello europeo, ma è comunque fiducioso? Beppeanalizza i nerazzurri: «arrivava da un momento di negatività forte, partita complicata. Continuo a pensare che il sorteggio non è stato buonissimo. Il Porto aveva battuto Milan, Juventus e Lazio.ha fatto gli ultimi 7’ di sofferenza, ma ha gestito poi. È la nostra squadra, perché non ha giocatori che saltano l’uomo. Non può permettersi di difendere e ripartire. Ma non significa che parte imbattuta,di testa può diventare un avversario pericoloso per tutte». Inter-News - Ultime notizie e ...

