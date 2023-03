Benfica, per i tifosi è già semifinale: i risultati di un sondaggio portoghese (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sta già scaldando il quarto di finale di Champions League tra Inter e Benfica. Secondo i tifosi del club lusitano, infatti, è già fatta per la semifinale: a dimostrarlo il plebiscito in un sondaggio proposto dal quotidiano sportivo portoghese A Bola. PLEBISCITO – Non hanno dubbi i tifosi del Benfica: il doppio confronto con l’Inter è già vinto. C’è grande fiducia infatti da parte dei tifosi che, in un sondaggio proposto da A Bola, hanno votato in grossa maggioranza per il passaggio in semifinale del club di Lisbona. Alla domanda se il Benfica passerà in semifinale, infatti, il 92,1% dei votanti ha scelto il “Sì”. Solo il 7,9% ha votato per il passaggio, invece, dell’Inter. Non ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Si sta già scaldando il quarto di finale di Champions League tra Inter e. Secondo idel club lusitano, infatti, è già fatta per la: a dimostrarlo il plebiscito in unproposto dal quotidiano sportivoA Bola. PLEBISCITO – Non hanno dubbi idel: il doppio confronto con l’Inter è già vinto. C’è grande fiducia infatti da parte deiche, in unproposto da A Bola, hanno votato in grossa maggioranza per il passaggio indel club di Lisbona. Alla domanda se ilpasserà in, infatti, il 92,1% dei votanti ha scelto il “Sì”. Solo il 7,9% ha votato per il passaggio, invece, dell’Inter. Non ...

