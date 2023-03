Benfica-Inter in tv | data | orario e diretta streaming andata quarti Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023)è l’andeidi finale die sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match. I nerazzurri sfidano i lusitani in questo doppio confronto che mette in palio le semifinali. L’incontro andrà in scena martedì 11 o mercoledì 12 aprile,di inizio quello delle 21. Se si disputerà il mercoledì, sarà possibile lasu Amazon Prime Video oppure su Sky Sport e Mediaset (qualora in questo giorno giochino due italiane e verrà effettuata una scelta tra le due), se si giocherà al martedìdisponibile sui canali Sky Sport e Mediaset. ...