Benfica-Inter e Milan-Napoli ai quarti di Champions

(Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –aidi finale diLeague. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon nella sede dell’Uefa. I nerazzurri giocheranno la gara d’andata (11 o 12 aprile) in Portogallo e il ritorno a San Siro (18 o 19), mentre la prima sfida del derby italiano sarà al Meazza (11 o 12 aprile), ritorno al Maradona (18 o 19).Un’italiana in semifinale diLeague, dunque, ci sarà sicuramente. Il sorteggio di Nyon, infatti, ha messo di fronteai. Ma non è tutto, perchè potrebbe esserci un derby italiano anche in semifinale: se l’dovesse superare lo scoglio, infatti, affronterà la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - marifcinter : #Zanetti: 'Sorteggio importante, il Benfica ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Visto il sorteggi… - Mylo983 : @Pirichello La squadra più scarsa da pescare non era il Benfica...ma il Milan...la seconda l Inter!! - itz_youngprince : RT @FabrizioRomano: Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern -

, Milan e Napoli hanno conosciuto il loro destino per i quarti di finale di . I nerazzurri di Inzaghi affronteranno il(che ai gironi ha battuto due volte la Juve ) mentre i rossoneri di ......Milan - Napoli ai quarti Derby italiano Milan - Napoli e possibile altro derby in semifinale, perché la vincente del confronto tra rossoneri e azzurri affronterà la vincente dicontro. ...... POSSIBILE DERBY ITALIANO Vincente Milan - Napoli vsVincente R eal Madrid - Chelsea vs Manchester City - Bayern Monaco Champions League quarti di finale semifinali e finale, le date ...

Sorteggi Champions League: Milan-Napoli e Benfica-Inter Calciomercato.com

Le gare d'andata si disputeranno tra l'11 e il 12 aprile, tutte alle ore 21. Il Milan nel primo turno ospiterà il Napoli al Meazza, mentre l'Inter dovrà prima recarsi in Portogallo, al contrario di ...Inter, tutto sul Benfica: la miniera d'oro di Rui Costa e quel precedente in finale del 17/03/2023 alle 13:06 João Mario certo, ma non solo. Il Benfica che affronterà l'Inter nei quarti di finale di ...