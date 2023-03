Benfica-Inter e Milan-Napoli ai quarti di Champions (Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Benfica-Inter e Milan-Napoli ai quarti di finale di Champions League. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon nella sede dell'Uefa. I nerazzurri giocheranno la gara d'andata (11 o 12 aprile) in Portogallo e il ritorno a San Siro (18 o 19), mentre la prima sfida del derby italiano sarà al Meazza (11 o 12 aprile), ritorno al Maradona (18 o 19).Un'italiana in semifinale di Champions League, dunque, ci sarà sicuramente. Il sorteggio di Nyon, infatti, ha messo di fronte Milan e Napoli ai quarti. Ma non è tutto, perchè potrebbe esserci un derby italiano anche in semifinale: se l'Inter dovesse superare lo scoglio Benfica, infatti, affronterà la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) –aidi finale diLeague. Questo l'esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon nella sede dell'Uefa. I nerazzurri giocheranno la gara d'andata (11 o 12 aprile) in Portogallo e il ritorno a San Siro (18 o 19), mentre la prima sfida del derby italiano sarà al Meazza (11 o 12 aprile), ritorno al Maradona (18 o 19).Un'italiana in semifinale diLeague, dunque, ci sarà sicuramente. Il sorteggio di Nyon, infatti, ha messo di fronteai. Ma non è tutto, perchè potrebbe esserci un derby italiano anche in semifinale: se l'dovesse superare lo scoglio, infatti, affronterà la ...

