Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Il #Napoli ha una chance storica e unica di arrivare alla finale della #ChampionsLeague. Col #Milan parte ovviament… - MimmoAslNapol1 : @capuanogio Il #Milan ha una chance storica e unica di arrivare alla finale della #ChampionsLeague. Col #Napoli par… - __carmelog__ : RT @capuanogio: Il #Napoli ha una chance storica e unica di arrivare alla finale della #ChampionsLeague. Col #Milan parte ovviamente favori… - NapoliCapitale : RT @capuanogio: Il #Napoli ha una chance storica e unica di arrivare alla finale della #ChampionsLeague. Col #Milan parte ovviamente favori… - risottoneromh : RT @AndreaInterNews: Inzaghi sa che non può fallire né la doppia sfida contro la Juventus per l'accesso alla finale di Coppa Italia (da vin… -

... POSSIBILE DERBY ITALIANO Vincente Milan - Napoli vs Inter -Vincente R eal Madrid - ... andata 9 - 10 maggio, ritorno 16 - 17 maggio Finale: 10 giugno a Istanbul Iscrivitinewsletter... sia chiaro, ma comunque più simile a una parentesi che a qualcosaquale ci potremmo abituare. ... L'Inter invece si troverà di fronte il, forse la meno blasonata tra le otto rimaste, ...Si tratta di un buon sorteggio per il Napoli, che vede in Milan ed eventualmente Inter odelle avversarieportata . È lecito per i partenopei sognare una storica finale. È molto ...

Benfica, alla scoperta degli avversari dell'Inter in Champions League Today.it

Le gare d'andata si disputeranno tra l'11 e il 12 aprile, tutte alle ore 21. Il Milan nel primo turno ospiterà il Napoli al Meazza, mentre l'Inter dovrà prima recarsi in Portogallo, al contrario di ...Diamo quindi un’occhiata a questa sfida che deciderà chi si giocherà con la vincente del quarto tra Inter e Benfica l’accesso alla finalissima di Istanbul. Un sorteggio positivo Gli dei del calcio, ...