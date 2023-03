Benevento, spazio espositivo alla Borsa Mediterranea del Turismo (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune Benevento ha partecipato con uno spazio espositivo e una propria delegazione alla Borsa Mediterranea del Turismo a Napoli. Nel capoluogo campano, alla Mostra d’Oltremare, c’era l’assessore al Turismo Attilio Cappa: “Nello spazio espositivo dedicato al capoluogo sannita abbiamo distribuito materiale informativo e depliant sulle bellezze della città. E’ stata un’occasione importante su un palcoscenico d’eccezione: la Mostra ha numeri considerevoli (400 espositori, più di 10mila operatori accreditati, 26 Paesi partecipanti e 200 media) e per la Città di Benevento è stata dunque un momento di promozione di prestigio, cui ho partecipato a nome del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comuneha partecipato con unoe una propria delegazionedela Napoli. Nel capoluogo campano,Mostra d’Oltremare, c’era l’assessore alAttilio Cappa: “Nellodedicato al capoluogo sannita abbiamo distribuito materiale informativo e depliant sulle bellezze della città. E’ stata un’occasione importante su un palcoscenico d’eccezione: la Mostra ha numeri considerevoli (400 espositori, più di 10mila operatori accreditati, 26 Paesi partecipanti e 200 media) e per la Città diè stata dunque un momento di promozione di prestigio, cui ho partecipato a nome del ...

