Benevento | inaugurata la tradizionale Fiera di San Giuseppe

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina dal sindaco Clemente Mastella, alla presenza del prefetto Carlo Torlontano e del questore Edgardo Giobbi, ladiche si svolge, come di consueto, nell’area retrostante lo stadio Ciro Vigorito. “Quest’anno – ha spiegato il sindaco Mastella – abbiamo fatto registrare il record di partecipazione degli espositori, che sono complessivamente 140 provenienti persino dal nord Italia, a dimostrazione della vitalità e attrattività delle nostre iniziative. E su questo solco si inserirà anche la più grande manifestazione del settore zootecnico del Mezzogiorno d’Italia che la città disi appresta ad ospitare il prossimo 13 e 14 aprile. Segnali evidenti, quindi, della forte crescita in atto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : E’ stata inaugurata questa mattina la tradizionale Fiera di S. Giuseppe - - TV7Benevento : TRACCE DI LIBERTÀ, INAUGURATA MOSTRA DEGLI STUDENTI LICEO ARTISTICO “VIRGILIO” - -

L'ultima, all'interno del Polo universitario della Federico II di San Giovanni a ... Il governatore Vincenzo De Luca qualche giorno fa aha detto: "È stato certificato il 64% della ...... ha realizzato una mostra dal titolo "Quando spazio e luce iniziano a prender forma", presso gli spazi del Museo Arcos , al corso Garibaldi di. La stessa è stataalla presenza ...Il 7 marzo alle ore 18.30 presso la Biblioteca Provinciale diè statala mostra 'TRACCE DI LIBERTÀ' degli studenti del Liceo Artistico "Virgilio", nell'ambito del 9 Festival Filosofico del Sannio, che ha visto la straordinaria partecipazione ...

Inaugurata a Benevento la Fiera di Giuseppe Retesei

L’incantesimo non si spezza. La maledizione che ha colpito il Benevento non si arresta. Nella trasferta di Pisa ci saranno ancora una volta ben 8 assenti. Niente da fare per Capellini e Pettinari, che ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...