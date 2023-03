Benedetta Primavera: le anticipazioni e gli ospiti di Loretta Goggi (Di venerdì 17 marzo 2023) Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Sono questi gli ospiti che verranno accolti da Loretta Goggi nello studio di Benedetta Primavera per la seconda puntata dello show, in onda venerdì 17 marzo. Tutte personalità importanti del mondo del cinema, della musica, del teatro e della televisione che si confronteranno con la mattatrice del venerdì sera di Rai Uno, pronta a mettersi in gioco. Tra performance, dialoghi brillanti, sketch e canzoni. Dopo l’esordio di sette giorni fa, che ha totalizzato circa 3 milioni di spettatori, il secondo appuntamento (dei quattro totali) con Benedetta Primavera, continua il viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 17 marzo 2023) Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna. Sono questi gliche verranno accolti danello studio diper la seconda puntata dello show, in onda venerdì 17 marzo. Tutte personalità importanti del mondo del cinema, della musica, del teatro e della televisione che si confronteranno con la mattatrice del venerdì sera di Rai Uno, pronta a mettersi in gioco. Tra performance, dialoghi brillanti, sketch e canzoni. Dopo l’esordio di sette giorni fa, che ha totalizzato circa 3 milioni di spettatori, il secondo appuntamento (dei quattro totali) con, continua il viaggio all’interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il ...

