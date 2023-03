Ben Affleck: «Non ho mai dato la colpa del mio alcolismo a Jennifer Garner» (Di venerdì 17 marzo 2023) Un anno fa l’attore dichiarò che se fosse rimasto sposato, probabilmente avrebbe continuato a bere: «Volevo solo sottolineare che non ero felice e riempivo la tristezza con qualcosa di non salutare», chiarisce oggi. «L’ho già detto e lo ripeto: il mio comportamento è sempre stato interamente mia responsabilità» Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 marzo 2023) Un anno fa l’attore dichiarò che se fosse rimasto sposato, probabilmente avrebbe continuato a bere: «Volevo solo sottolineare che non ero felice e riempivo la tristezza con qualcosa di non salutare», chiarisce oggi. «L’ho già detto e lo ripeto: il mio comportamento è sempre stato interamente mia responsabilità»

