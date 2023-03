Belgio, i convocati di Tedesco: la scelta su Lukaku e De Ketelaere (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha diramato la lista dei convocati in vista della imminente sosta per nazionali Domenico Tedesco, nuovo commissario tecnico del Belgio, ha diramato la lista dei convocati in vista della imminente sosta per nazionali contro Svezia e Germania. Tra gli “italiani” presenti De Ketelaere, Saelemaekers e Lukaku. Portieri: Casteels, Courtois, Kaminski, Sels. Difensori: Bornauw, Faes, Debast, Castagne, Meunier, Vertonghen, Theate Centrocampisti: Lavia, Mangala, Carrasco, De Bruyne, De Ketelaere, Onana, Saelemaekers, Praet, Trossard Attaccanti: Lukebakio, Doku, Lukaku, Openda L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Domenico, commissario tecnico del, ha diramato la lista deiin vista della imminente sosta per nazionali Domenico, nuovo commissario tecnico del, ha diramato la lista deiin vista della imminente sosta per nazionali contro Svezia e Germania. Tra gli “italiani” presenti De, Saelemaekers e. Portieri: Casteels, Courtois, Kaminski, Sels. Difensori: Bornauw, Faes, Debast, Castagne, Meunier, Vertonghen, Theate Centrocampisti: Lavia, Mangala, Carrasco, De Bruyne, De, Onana, Saelemaekers, Praet, Trossard Attaccanti: Lukebakio, Doku,, Openda L'articolo proviene da Calcio News 24.

