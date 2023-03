Belgio, i convocati del ct Tedesco: presenti Lukaku, Saelemaekers e De Ketelaere (Di venerdì 17 marzo 2023) I due milanisti Alexis Saelemaekers e Charles De Ketelaere, così come l’interista Romelu Lukaku, figurano nella lista dei convocati del nuovo ct del Belgio, Domenico Tedesco. Sono 24 i giocatori convocati per il primo impegno nelle qualificazioni a Euro2024 contro la Svezia del 24 marzo e la successiva amichevole con la Germania che si disputerà 4 giorni dopo: tra di loro, sarà una prima volta per Romeo Lavia, Dodi Lukebakio, Orel Mangala e Sebastiaan Bornauw. Ecco, allora, l’intera lista dei convocati. Belgio – I convocati DI DOMENICO Tedesco Portieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Koen Caseels (Wolsburg), Thomas Kaminski (Blackburn), Matz Sels (Strasburgo). Difensori: Timothy Castagne (Leicester), ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) I due milanisti Alexise Charles De, così come l’interista Romelu, figurano nella lista deidel nuovo ct del, Domenico. Sono 24 i giocatoriper il primo impegno nelle qualificazioni a Euro2024 contro la Svezia del 24 marzo e la successiva amichevole con la Germania che si disputerà 4 giorni dopo: tra di loro, sarà una prima volta per Romeo Lavia, Dodi Lukebakio, Orel Mangala e Sebastiaan Bornauw. Ecco, allora, l’intera lista dei– IDI DOMENICOPortieri: Thibaut Courtois (Real Madrid), Koen Caseels (Wolsburg), Thomas Kaminski (Blackburn), Matz Sels (Strasburgo). Difensori: Timothy Castagne (Leicester), ...

