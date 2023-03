Belen su Instagram dopo giorni di silenzio | “La famiglia ti dà sempre la forza”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Quando sei un personaggio popolare comeRodriguez, è inevitabile che il tuofaccia più rumore di qualunque parola. La mancata presenza della conduttrice al timone de Le Iene nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 14 marzo aveva colpito moltissimo il pubblico e a ingigantire ipotesi e congetture (talvolta fantasiose) ci ha pensato anche l’assenza dai social, dove condivide giornalmente foto e scorci della sua vita professionale e privata. A distanza diè tornata suma il suo ultimo messaggio è un vero enigma.torna sudi assenza Persui social non si è parlato d’altro: che fine ha fattoRodriguez? È stato un continuo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Belén Rodriguez sparisce da Instagram dopo l’assenza a Le Iene, la madre: “La gente la soffre” - rivieracalabria : Belen Rodriguez, è suo il bacio più cliccato di instagram -

Oggi 16 marzo, però, la conduttrice ha fatto il suo ritorno su, condividendo delle foto ... Cosa vorrà diretorna sui social: le teorie dei fan Un ritorno alquanto enigmatico quello di ......condivide suprima della messa in onda del programma. Post con il quale mostra l'outfit che indosserà in studio, oltre al consueto invito a seguire lo show. Inoltre, da martedì,che ...aveva dato forfait all'ultimo momento prima della scorsa puntata del programma, condotta in ... Niente post, niente stories suattraverso le quali quotidianamente racconta la sua vita. ...

Belén Rodriguez sparisce da Instagram dopo l'assenza a Le Iene, la ... Fanpage.it

la showgirl condivide su Instagram prima della messa in onda del programma. Post con il quale mostra l'outfit che indosserà in studio, oltre al consueto invito a seguire lo show. Inoltre, da martedì, ...Rompe il silenzio Belen che, dopo l'assenza misteriosa alle Iene, compare sui social. «La famiglia dà sempre la forza» scrive sul suo profilo Instagram la showgirl pubblicando una foto in… Leggi ...