Belen Rodriguez e la chirurgia | «ecco cosa ha rifatto» | parla l' esperto

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 marzo 2023) Negli ultimi mesi dell'attuale stagione tvsta conducendo da sola Le Iene. Una situazione resasi necessaria dopo l'uscita di scena di Teo Mammucari che ha fatto molto rumore. Le ragioni non sono state svelate ufficialmente nè dal conduttore nè dalla rete. La fidanzata di Stefano De Martino non ha mai fatto mistero di aver ricorso allaestetica. In uno dei servizi de Le Iene ha ammesso di farne uso, sostenendo che l'importante sia non farla diventare una ossessione: "Sono una che ne fa uso, mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono 'no, non ne hai bisogno'. Quando sidi ritocchi tante persone hanno paura dirne, non deve diventare un'ossessione".e laestetica:ha ...