Bel-Air è stata rinnovata per la stagione 3 da Peacock

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 17 marzo 2023) Bel-Air, la serie reboot di, tornerà prossimamente con la3 e la conferma del rinnovo arriva con un video del cast. Bel-Air, il reboot di Willy, il principe di Bel-Air, è stato rinnovato e tornerà quindi sugli schermi con la3. TV Line ha condiviso l'informazione, confermando l'accoglienza positiva che questa serie tv sta raccogliendo in America e nel mondo. Anche se in questi giorni si continua a parlare della sua seconda, con trailer dedicati e anticipazioni, Bel-Air èrecentemente riconfermata per una terzada, attraverso un video You Tube più chiaro che mai. Per chi non lo sapesse, lo show è un reboot in chiave più drammatica di Willy, Il Principe di Bel Air. Al …