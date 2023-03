Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica - direpuntoit : “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa', ha detto una felicissima… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: L’azzurra è tornata al successo nella Coppa del Mondo di fioretto dopo 3 anni #bebevio - Gazzetta_it : L’azzurra è tornata al successo nella Coppa del Mondo di fioretto dopo 3 anni #bebevio - ledicoladelsud : Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica -

è tornata. Come prima, più forte di prima. Dopo più di tre anni di assenza dalle gare, tolta la parentesi della Paralimpiade di Tokyo,ha mostrato di essere quella di sempre al suo ritorno in Coppa del Mondo. Nella prova di Pisa ha vinto l'oro nel fioretto (cat. B) battendo la cinese Rong Xiao 15 a 6, davanti a un pubblico ..."Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana diche ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è ...esulta per le protesi ad alta tecnologia: "Arrivate le mani e i piedi nuovi" X Leggi anche › L'atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani in tv: "Mostro le mie cicatrici per aiutare gli ...

Bebe, il ritorno in gara è ancora d’oro. "Ora chiamatemi Vio Grandis" La Gazzetta dello Sport

ROMA – Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica.Grande ritorno in pedana di Bebe Vio, che oggi ha conquistato a Pisa l'oro nel fioretto femminile di categoria B. Esulta il pubblico al PalaCUS anche per i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo ...