Bebe, il ritorno in gara è ancora d'oro. 'Ora chiamatemi Vio Grandis' (Di venerdì 17 marzo 2023) Bebe è tornata. Come prima, più forte di prima. Dopo più di tre anni di assenza dalle gare, tolta la parentesi della Paralimpiade di Tokyo, Bebe Vio ha mostrato di essere quella di sempre al suo ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023)è tornata. Come prima, più forte di prima. Dopo più di tre anni di assenza dalle gare, tolta la parentesi della Paralimpiade di Tokyo,Vio ha mostrato di essere quella di sempre al suo ...

Bebe, il ritorno in gara è ancora d'oro. 'Ora chiamatemi Vio Grandis' Dopo più di tre anni di assenza dalle gare, tolta la parentesi della Paralimpiade di Tokyo, Bebe Vio ha mostrato di essere quella di sempre al suo ritorno in Coppa del Mondo. Nella prova di Pisa ha ... Bebe Vio torna in pedana: oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica "Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la ... Bebe Vio conquista l'oro nella Coppa del mondo di scherma paralimpica ROMA – Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. Bebe Vio conquista l'oro alla Coppa del Mondo di Pisa Grande ritorno in pedana di Bebe Vio, che oggi ha conquistato a Pisa l'oro nel fioretto femminile di categoria B. Esulta il pubblico al PalaCUS anche per i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo ...