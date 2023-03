Beatrice Valli, baby shower da sogno in attesa della quarta figlia (Di venerdì 17 marzo 2023) La gravidanza di Beatrice Valli è agli sgoccioli e la sua famiglia è pronta ad accogliere una new entry. L’influencer sta per entrare nel nono mese, ed è in attesa di una bambina che dovrebbe nascere entro la metà di aprile. Con il marito Marco Fantini (si sono sposati la scorsa primavera) ha organizzato un bellissimo baby shower in una location esclusiva con vista panoramica sui tetti di Milano, a cui hanno partecipato tanti amici e soprattutto i tre fratellini della bimba che sta per nascere: Alessandro, Bianca e Azzurra. Il baby shower L’allestimento del baby showerBeatrice Valli e Marco Fantini hanno invitato gli amici e i familiari a condividere un pomeriggio di gioia e amore. Un ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 17 marzo 2023) La gravidanza diè agli sgoccioli e la sua famiglia è pronta ad accogliere una new entry. L’influencer sta per entrare nel nono mese, ed è indi una bambina che dovrebbe nascere entro la metà di aprile. Con il marito Marco Fantini (si sono sposati la scorsa primavera) ha organizzato un bellissimoin una location esclusiva con vista panoramica sui tetti di Milano, a cui hanno partecipato tanti amici e soprattutto i tre fratellinibimba che sta per nascere: Alessandro, Bianca e Azzurra. IlL’allestimento dele Marco Fantini hanno invitato gli amici e i familiari a condividere un pomeriggio di gioia e amore. Un ...

