Beach volley, World Tour 2023. Debutto stagionale per Lupo/Rossi e Menegatti/Gottardi. Viscovich/Dal Corso sfiorano il main draw (Di venerdì 17 marzo 2023) Saranno solo due le coppie italiane al via del tabellone principale del torneo Challenge di La Paz in Messico con le partite in programma da questo pomeriggio. Gli azzurri Viscovich/Dal Corso sono usciti a testa altissima nel secondo turno delle qualificazioni giocando punto a punto con la coppia canadese Schachter/Dearing che ha fatto valere la sua maggiore esperienza nei momenti decisivi del match. Era iniziata bene la rincorsa alla qualificazione per la coppia italiana che al primo turno aveva sconfitto con un secco 2-0 (21-17, 21-17) i lettoni Tocs/Fokerots, in primo ha nel palmares un quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo. Nella seconda sfida contro i canadesi la coppia italiana ha giocato punto a punto ma si è arresa per due volte ai vantaggi: 22-20 nel primo set e 23-21 nel secondo ma le indicazioni che arrivano dal Messico per la coppia ...

