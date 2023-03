Bce vara nuovo rialzo tassi ma si astiene dall’indicarne altri

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 marzo 2023) La Banca centrale europea ha tirato dritto con ildeidi interesse da 50 punti base, che aveva preannunciato già dalla riunione del Consiglio direttivo di inizio febbraio. Mentre in riposta alla tempesta finanziaria che ha investito Borse e banche, ha assicurato che se dovesse rendersi necessario sarà pronta a intervenire per garantire la stabilità dei mercati. Ha rimarcato la solidità delle banche dell'eurozona e, infine, si è astenuta, questo sì, dall'indicare ulteriori mosse suidi interesse.Ma questo non significa che non intenda alzarli ancora. Vista l'accresciuta incertezza che al momento circonda le prospettive di inflazione "non è possibile a questo punto determinare quale sarà il percorso dei", ha spiegato la presidente Christine Lagarde, nella conferenza stampa ...