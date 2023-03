(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ledella Bce sonoper l'Italia e per l'Europa e le stanno pagando famiglie e imprese, non lo dicema lo dicono i fatti. Speriamo che la signorainterrompa il suo, altrimenti per una impresa o famiglia chiedere un mutuo diventerà impossibile”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, a Radio Anch'io su Rai Radio1. Parlando del via libera in Consiglio dei ministri al dl relativo al Ponte sullo Stretto, il leader della Lega ha ribadito che “entro il 31 luglio 2024 ho l'intenzione di fare approvare il progetto esecutivo e quindi far partire i lavori. Ci sarà un risparmio ambientale enorme e soprattutto collegamenti per siciliani e italiani”. “Ieri in Cdm – ha ricordato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le scelte della Bce sono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese'. Lo ha d… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Bce, Salvini “Scelte Lagarde fallimentari, stop furore aumentistico” - - repubblica : Diretta Borse - Mercati cauti con la rete sulle banche. 165 miliardi prelevati alla Fed, Salvini attacca Bce: 'Scel… - mauro26083908 : RT @Agenzia_Ansa: 'Le scelte della Bce sono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese'. Lo ha detto i… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte della Bce sono fallimentari per l’Italia e per l’Europa e le stanno pagando famiglie… -

"Le scelte dellasono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese, non lo dicema lo dicono i fatti". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle ..."Le scelte dellasono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese, non lo dicema lo dicono i fatti.". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle ...... il governo - a partire dai vicepremier Tajani e- è schierato al fianco della premier. Che ... 'il rialzo dei tassi dellaproduce un aumento degli utili da commissioni bancarie' e 'il costo ...

Salvini: 'Le scelte della Bce fallimentari per Italia e Ue' Agenzia ANSA

"Le scelte della Bce sono fallimentari in Italia e in Europa e le stanno pagando le famiglie e le imprese, non lo dice Salvini ma lo dicono i fatti". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dei ...ROMA (Reuters) - Dura critica da parte della Lega all'odierna decisione Bce sui tassi, giudicata dal partito guidato da Matteo Salvini "inspiegabile" e totalmente scollegata rispetto alla realtà econo ...