Baustelle al No Borders Music Festival Domenica 2 luglio 2023

Il No Borders Music Festival, la rassegna Musicale immersa nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia, annuncia oggi il quinto concerto della sua 28esima edizione. L'appuntamento sarà con i Baustelle, Domenica 02 luglio alle ore 14:00 ai Laghi di Fusine, luogo certificato GSTC – Global Sustainable Tourism Council – per la sua attenzione al territorio con un turismo sostenibile accertato dagli standard internazionali. Con un concerto acustico, nel rispetto della natura, i Baustelle porteranno, per la prima volta sul palco del No Borders Music Festival 2023, la loro innata capacità di essere accattivanti, provocatori e profondamente all'avanguardia nel racconto della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... notletizia : i Baustelle al No Borders significa soltanto una cosa: I WANNA BE AMANDA LEAR, IL TEMPO DI UN LP - iWebRadio : No Borders Music Festival: i Baustelle live alla 28° edizione - rauhrackl : RT @Ansa_Fvg: Baustelle in versione acustica al No Borders Music Festival. Il pomeriggio del 2 luglio ai Laghi di Fusine #ANSA https://t.co… - EndCent : @Baustellemusic dal vivo il 2 luglio al @NoBordersMusicF - Ansa_Fvg : Baustelle in versione acustica al No Borders Music Festival. Il pomeriggio del 2 luglio ai Laghi di Fusine #ANSA -