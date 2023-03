“Basta qui, ho deciso”. GF Vip 7, Antonella choc: lo dice in lacrime dopo il flop al televoto (Di venerdì 17 marzo 2023) Antonella Fiordelisi, la crisi nel cuore della notte. I concorrenti del GF Vip 7 sono giunti alle ultime battute, quelle decisive che porteranno dritto alla sera in cui verrà proclamato il nome della vincitrice o del vincitore del reality show di Alfonso Signorini. Ma prima di quel momento, nella casa più spiata d’Italia continuano ad accaderne di belle. Antonella Fiordelisi in crisi. La gieffina ha salutato il suo fidanzato solo una settimana fa circa. Una squalifica per Edoardo Donnamaria, sopraggiunta dopo diversi preavvisi che poi non è stato più possibile scongiurare. Dal canto suo Antonella ha cominciato a vivere male l’assenza della sua dolce metà, andando incontro anche a svariati confronti con i compagni di gioco che non hanno di certo aiutato ad allentare la sua tensione. Leggi anche: “Lo ha fatto per ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)Fiordelisi, la crisi nel cuore della notte. I concorrenti del GF Vip 7 sono giunti alle ultime battute, quelle decisive che porteranno dritto alla sera in cui verrà proclamato il nome della vincitrice o del vincitore del reality show di Alfonso Signorini. Ma prima di quel momento, nella casa più spiata d’Italia continuano ad accaderne di belle.Fiordelisi in crisi. La gieffina ha salutato il suo fidanzato solo una settimana fa circa. Una squalifica per Edoardo Donnamaria, sopraggiuntadiversi preavvisi che poi non è stato più possibile scongiurare. Dal canto suoha cominciato a vivere male l’assenza della sua dolce metà, andando incontro anche a svariati confronti con i compagni di gioco che non hanno di certo aiutato ad allentare la sua tensione. Leggi anche: “Lo ha fatto per ...

