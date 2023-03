Basket femminile | Valencia batte Schio in gara-2 dei quarti di Eurolega | servirà la bella al PalaRomare

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Famila, per tentare l’approdo alle Final Four di, dovrà tornare al. La Fonteta diè infatti teatro del successo delle padrone di casa per 80-75, in una partita assai lottata al pari di quella dell’andata. Stavolta decidono i 21 di Raquel Carrera e i 14 di Lauren Cox, mentre in casanon bastano i 20 di Costanza Verona e i 18 di Jasmine Keys.-3 si giocherà mercoledì 22 alle ore 20:00. Primo quarto a tinte equilibrate, quello che va in campo: senza una vera trascinatricesale sul 10-5, ma il ritorno diè per buona misura firmato Keys con i canestri del 12-11 e Howard con la tripla del 14-14. Si continua sul punto a punto, fino al momento in cui Mestdagh pesca Sventoraite per il 18-19 sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Basket femminile: a Schio non riesce il colpo esterno, Valencia forza gara-3 dei quarti di Eurolega - AALIS13 : Che belli questi post sul basket femminile de @parallelecinico ! - SportLUISS : ?? La prima dei Playoff è stata una vittoria importante per la nostra #Luiss Roma #BasketFemminile che sconfigge al… - ottopagine : Basket femminile: la Coppa Campania 2023 è della Nasce un Sorriso Salerno '92 #Salerno - rumentacontrac1 : RT @TatiUdaci: La scuola del Vermont è stata 'cancellata' dopo aver rifiutato di giocare contro una squadra transgender Alla fine di febbr… -

...00 Universo Treviso - Trento 85 - 76 17:30 Brescia - Trieste 95 - 59 Visualizza LegaSerie A RUGBY - SEI NAZIONI 16:00 Scozia - Irlanda 7 - 22 VOLLEY - SERIE A117:00 Casalmaggiore - ...... Bologna Fcprima in serie C, Volley Team Bologna prima in B1 e Virtus Segafredodiprima in A1 - Una due - giorni sportiva "SeD'o" e la prima edizione del "Premio Serafino ...Dodici saranno gli appuntamenti sportivi che inizieranno il 19 marzo con il Campionato Gold di Ginnastica Artistica al Palazzetto Don Guerrino Rota e, passando per la Final Four di, ...

GIGI TERRIERI, "LE PAROLE DI BARALDI SUL CIV E SUL BASKET FEMMINILE SI POTEVANO EVITARE ... Bologna Basket

Dopo l’importante vittoria all’overtime contro Carugate, la Podolife Treviso va in trasferta in casa di Castelnuovo Scrivia, una delle corazzate del girone Nord del campionato di A2 femminile. Le ...Possibile notte per la storia in casa Famila Schio. Alla Fonteta di Valencia, infatti, la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos cerca la qualificazione alle Final Four, la prima nella storia della ...