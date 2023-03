Basket femminile | Famila Schio in cerca della storia | a Valencia gara-2 con il sogno Final Four di Eurolega

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 marzo 2023) Possibile notte per lain casa. Alla Fonteta di, infatti, la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakosla qualificazione alle, la prima nellasocietà. Si tratterebbe, in chiave Italia, di un ritorno dopo 21 anni tra le migliori quattro: l’ultima volta fu Parma a riuscirci. Dopo il quarto mai disputato con Praga per il Covid-19 nel 2020, il beffardo girone del 2021 e il quarto die ancora contro Praga del 2022 che se ne andò nei cinque minutii di-1, nei fatti, arriva un’occasione enorme per le scledensi, che mai si erano trovate in vantaggio nella serie. Una situazione, questa, generata dal fattore campo a ...