Basket femminile | 25^ giornata Serie A1 2023 | Bologna e Schio si giocano il primato in trasferta | Crema sogna i playoff

(Di venerdì 17 marzo 2023) La stagione regolare dellaA1 dista per volgere al termine. Una penultimache vedrà tutte le partite domenica in contemporanea. C’è ancora in palio il primo posto e se lo contenderanno fino alla fine. La Virtus sarà ospite della Dinamo Sassari in un match complicato contro le sarde che vogliono sigillare la loro quarta posizione; mentre il Famila passerà da Valencia (si spera con una qualificazione alle Final Four di Eurolega in tasca) a San Giovanni Valdarno, che farà esordire la ceca Renata Brezinova. Il quarto posto di Sassari non è ancora sicuro, perchè la Dinamo deve guardarsi ancora alle spalle da una Sesto San Giovanni che cerca ancora di poter avere il fattore campo nel primo turno deiproprio contro le ...

GIGI TERRIERI, "LE PAROLE DI BARALDI SUL CIV E SUL BASKET FEMMINILE SI POTEVANO EVITARE ... Bologna Basket

Dopo l’importante vittoria all’overtime contro Carugate, la Podolife Treviso va in trasferta in casa di Castelnuovo Scrivia, una delle corazzate del girone Nord del campionato di A2 femminile. Le ...Possibile notte per la storia in casa Famila Schio. Alla Fonteta di Valencia, infatti, la squadra allenata da Giorgios Dikaioulakos cerca la qualificazione alle Final Four, la prima nella storia della ...