Basket, Eurolega: Milano si ferma nel finale a Madrid. L’Olimpia cade e i playoff ora sono lontanissimi (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo sei vittorie consecutive si ferma la rincorsa playoff delL’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina cade lottando nei secondi finali contro il Real Madrid. Finisce 91-87 per gli spagnoli ed ora le speranze di Milano di entrare tra le prime otto sono davvero minime, se non quasi nulle. Non bastano alL’Olimpia i 17 punti di Shabazz Napier, ma anche uno Stefano Tonut da 14 punti. Determinante nel Real Madrid un Dzanan Musa da 27 punti. Il solito impatto dominante sotto i tabelloni di Tavares con tre schiacciate, ma Milano risponde prontamente con le giocate di Napier e l’aggressività di Melli, che affonda il +3 (11-8). Tripla di Baron, altro gran canestro di Melli e ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo sei vittorie consecutive sila rincorsadelin. La squadra di Ettore Messinalottando nei secondi finali contro il Real. Finisce 91-87 per gli spagnoli ed ora le speranze didi entrare tra le prime ottodavvero minime, se non quasi nulle. Non bastano ali 17 punti di Shabazz Napier, ma anche uno Stefano Tonut da 14 punti. Determinante nel Realun Dzanan Musa da 27 punti. Il solito impatto dominante sotto i tabelloni di Tavares con tre schiacciate, marisponde prontamente con le giocate di Napier e l’aggressività di Melli, che affonda il +3 (11-8). Tripla di Baron, altro gran canestro di Melli e ...

