Basket, Eurolega 2022/2023: Milano lotta ma non basta, il Real Madrid vince 91-87 (Di venerdì 17 marzo 2023) Il tabellino e la cronaca di Real Madrid-Olimpia Milano 91-87, match valevole per la ventinovesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di Basket. Dopo sei vittorie consecutive si ferma la rincorsa disperata degli uomini di Ettore Messina, che lottano in casa dei Blancos ma alla fine si devono arrendere dopo aver giocato alla pari con una delle grandi favorite per la vittoria finale. Non bastano i 17 punti di Napier e i 16 di Melli per evitare una sconfitta che quasi certamente pone fine alle già flebili speranze di acciuffare i playoff in rimonta. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 29^ GIORNATA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE La cronaca – La partita inizia nel segno dell'equilibrio nei primi minuti, ma il primo ...

