Baresi | ' Napoli forte | ma noi siamo il Milan E la nostra storia aiuta'

"Noi siamo il Milan. E in competizioni come queste la storia aiuta...". Parola di Franco Baresi, vicepresidente onorario rossonero e bandiera del club, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni.

"Noi siamo il Milan. E in competizioni come queste la storia aiuta...". Parola di Franco Baresi, vicepresidente onorario rossonero e bandiera del club, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni. "Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all'uomo."

Baresi a Mediaset: "Abbiamo le possibilità di creare problemi al Napoli. Dovremo alzare il livello" Milan News

Ma come si ferma Osimhen "Lui ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi - risponde Baresi - e va tenuto lontano dall'area. Però il Napoli non è solo lui: tutta la ...dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli. Sono una squadra che crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo ...