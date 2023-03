Baresi | «Napoli avversario difficile ma il Milan ha storia ed esperienza | possiamo fare molto bene»

(Di venerdì 17 marzo 2023) I sorteggi dicono che saràai quarti di Champions. Dopo il sorteggio Franco, vicepresidente onorario del, ha commentato l’incrocio a Sport Mediaset: «Ilsarà un, sta attraversando un’annata straordinaria e un grande percorso. Sta giocando veramente, saranno partite aperte in cui dovremo alzare il livello egrandi prestazioni. Per andare avanti servirà altro». Se ilè favorito: «Le competizioni europee sono sempre particolari e diverse dal campionato, dove stanno dimostrando di essere superiori a tutti, con prestazioni impressionanti. Bisogna rispettarli. Ilperò ha unae ce la ...

Le parole di Franco, rappresentante del Milan, sul sorteggio dei quarti di finale di Champions League Francoha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio del Milan in Champions League. PAROLE - "Siamo contenti di essere arrivati fino a qui. Abbiamo fatto bene finora, la Champions dà grandi stimoli. Ora ...Eravamo tre italiane al sorteggio, sapevamo che poteva capitare " Milan,su Osimhen ed il" Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all'uomo. ..."Noi siamo il Milan. E in competizioni come queste la storia aiuta...". Parola di Franco, vicepresidente onorario rossonero e bandiera del club, tre volte vincitore della Coppa dei ...il...

Baresi: "Napoli forte, ma siamo il Milan. E la nostra storia aiuta..." La Gazzetta dello Sport

Ma come si ferma Osimhen "Lui ha dimostrato di essere un grande finalizzatore, fa gol in tutti i modi - risponde Baresi - e va tenuto lontano dall'area. Però il Napoli non è solo lui: tutta la ...dovremo rispettare il calcio che fa il Napoli. Sono una squadra che crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo ...