Baresi: «Dispiace di aver preso un'italiana. Sarà diverso»

Il Milan ha pescato il Napoli ai quarti di finale di Champions League. Franco Baresi ha espresso il suo parere sul sorteggio su Sky Sport.

SORTEGGIO – Franco Baresi ha parlato del sorteggio di Champions League, dicendo: «Un po' dispiace di aver pescato un'italiana, una si deve fermare. Abbiamo gran rispetto del Napoli, lo affronteremo nel migliore dei modi. Siamo consapevoli che possiamo far bene e vediamo. Io non ho mai incontrato un'italiana in Champions, ma so che è diverso. Ti conosci dal campionato, l'atmosfera è diversa e dobbiamo rispettare la competizione se si vuole arrivare in fondo. Eravamo in tre con l'Inter, era difficile evitarne una».

