Barcellona | Lewandowski chiede rinforzi sul mercato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Lewandowski: «Tutti vogliono imitare il #Guardiola del #Barcellona, ma il City non gioca più così» Nell’intervist… - valkeasusi : @heyjude_90 @muntzer_thomas L'ho visto anche col Barcellona mettere a cuccia Lewandowski. Sai perché? Perché abbiam… - GaspareCaj : @SpaceSerieA @BarocciLeonardo Non solo italiano. Se Messi, CR7, Ibra, Modric sono rimasti ai vertici. Se l'ultimo… - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: Lewa sulla traccia di Ronaldinho e Messi: parola di Xavi ?? #tuttosport #lewandowski #barcellona - tuttosport : Lewa sulla traccia di Ronaldinho e Messi: parola di Xavi ?? #tuttosport #lewandowski #barcellona -

Anche io la vedevo così quando non ero al".dice che Dembélé è la più grande sorpresa scovata a: "Dembélé è il giocatore che mi ha sorpreso più positivamente dal ...In Catalogna contavano molto sul fatto che poteva essere l'anno del grande ritorno del, perché con un attaccante come Robertè difficile non pensare in grandissimo. Fuori ai ...In un'intervista esclusiva a Martín Ainstein per ' Diarios de Biciclet' ripresa da ESPN , Robert, attaccante della Polonia e del, ha avuto modo di parlare dell'attualità del calcio con riferimento alla sua esperienza in blaugrana ma anche agli allenatori avuti in carriera.

Lewandowski: «Tutti vogliono imitare il Guardiola del Barcellona ... IlNapolista

Barcellona-Real Madrid inoltre, per la prima volta in Italia, sarà trasmessa anche in chiaro sul canale Youtube di DAZN (non a schermo intero) con un’edizione speciale del format Coca-Cola Super Match ...Il bomber del Barcellona, Robert Lewandowski, ha rilasciato una lunga intervista ad Eleven Sports Polonia dove ha parlato della sua prima stagione al club blaugrana. Il polacco si sente in una buona ...