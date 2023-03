Barcellona, Laporta: “Cercano di destabilizzarci, ma noi dobbiamo pensare a vincere il Campionato” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato attraverso i canali social del club in vista del Clasico che potrebbe di fatto regalare una grande possibilità alla formazione di Xavi. “Questa domenica abbiamo una grande partita e vi chiedo di venire a tifare per la squadra più che mai, perché abbiamo una grande opportunità di vincere il Campionato. La campagna che stiamo subendo non è casuale, lo sapete tutti. Il suo obiettivo è destabilizzare la squadra e controllare il Barça. Avrò il tempo di spiegare chi, perché e come vogliono orchestrare questa campagna. Non dubitate che ci difenderemo”. Poi Laporta ha continuato a rivolgersi ai tifosi: “Non solo ci difenderemo, ma attaccheremo. Ora dobbiamo concentrarci sull’incoraggiare la squadra questa domenica perché, come vi ho ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Presidente del, Joan, ha parlato attraverso i canali social del club in vista del Clasico che potrebbe di fatto regalare una grande possibilità alla formazione di Xavi. “Questa domenica abbiamo una grande partita e vi chiedo di venire a tifare per la squadra più che mai, perché abbiamo una grande opportunità diil. La campagna che stiamo subendo non è casuale, lo sapete tutti. Il suo obiettivo è destabilizzare la squadra e controllare il Barça. Avrò il tempo di spiegare chi, perché e come vogliono orchestrare questa campagna. Non dubitate che ci difenderemo”. Poiha continuato a rivolgersi ai tifosi: “Non solo ci difenderemo, ma attaccheremo. Oraconcentrarci sull’incoraggiare la squadra questa domenica perché, come vi ho ...

