"Banche, chi comanda davvero il gioco". L'ex ministro Tria: Europa condannata? Chi dirige veramente il gioco sulle Banche mondiali? Giovanni Tria, ex ministro del governo gialloverde di Lega e M5s tra 2018 e 2019, ha le idee chiare: gli americani. E Christine Lagarde può solamente accodarsi. E' questo, in fondo, il grande limite del sistema-Europa. Le Borse oggi respirano, sull'onda dei salvataggi della svizzera Credit Suisse e della californiana First Republic Bank. Politicamente, però, tiene banco la scelta della Bce di alzare i tassi di 50 punti base. Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato di "furore aumentistico" e di "scelte fallimentari" della Lagarde, mentre il presidente di Abi Patuelli avvertiva dei possibili rischi per gli istituti derivati dall'aumento dei tassi. Ma Tria non concorda né con il primo né con il secondo. "Francoforte ha tenuto il punto ...

