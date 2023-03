Bambino Gesu’: inaugurata la nuova sala emodinamica (Di venerdì 17 marzo 2023) La ristrutturazione ha consentito di impiantare una tecnologia di ultima generazione. Ogni anno eseguiti 500 interventi per patologie congenite cardiache Una nuova sala emodinamica con la tecnologia più avanzata attualmente disponibile per correggere i difetti cardiaci: è stata inaugurata nel Padiglione Spellman della sede del Gianicolo del Bambino Gesù. Consente di aumentare la qualità delle immagini a raggi X con una minore esposizione radiologica e minore stress fisico e psicologico per i bambini. LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA L’unità di cardiologia interventistica del Bambino Gesù esegue circa 500 procedure all’anno per il trattamento delle patologie congenite del cuore dal neonato all’adulto, tra le quali l’impianto di valvole polmonari (sia espandibili con pallone che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 marzo 2023) La ristrutturazione ha consentito di impiantare una tecnologia di ultima generazione. Ogni anno eseguiti 500 interventi per patologie congenite cardiache Unacon la tecnologia più avanzata attualmente disponibile per correggere i difetti cardiaci: è statanel Padiglione Spellman della sede del Gianicolo delGesù. Consente di aumentare la qualità delle immagini a raggi X con una minore esposizione radiologica e minore stress fisico e psicologico per i bambini. LA CARDIOLOGIA INTERVENTISTICA L’unità di cardiologia interventistica delGesù esegue circa 500 procedure all’anno per il trattamento delle patologie congenite del cuore dal neonato all’adulto, tra le quali l’impianto di valvole polmonari (sia espandibili con pallone che ...

