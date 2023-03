Bambino festeggia il compleanno in campo con i suoi idoli: portiere avversario gli nega due volte la gioia del gol (Di venerdì 17 marzo 2023) Correre per tutto il campo e fare gol, di fronte ad uno stadio stracolmo che esulta. Questo è il sogno di ogni Bambino che ama il calcio. Enok Varga, giovane tifoso del MTK Budapest, ha provato a realizzarlo senza però riuscirci. Al piccolo, per il suo compleanno, è stata regalata l’opportunità di scendere in campo con i suoi idoli e di fare un gol. Alla sua gioia si è opposta l’insensibilità di Zsombor Senkó, ex portiere delle giovanili della Juventus, che ora gioca nel Diosyor, seconda divisione ungherese. Dopo che il ragazzino di sette anni ha fatto tutto il campo palla al piede, il portiere para il tiro per ben due volte. Il bimbo a quel punto esce dal campo con grande ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Correre per tutto ile fare gol, di fronte ad uno stadio stracolmo che esulta. Questo è il sogno di ogniche ama il calcio. Enok Varga, giovane tifoso del MTK Budapest, ha provato a realizzarlo senza però riuscirci. Al piccolo, per il suo, è stata regalata l’opportunità di scendere incon ie di fare un gol. Alla suasi è opposta l’insensibilità di Zsombor Senkó, exdelle giovanili della Juventus, che ora gioca nel Diosyor, seconda divisione ungherese. Dopo che il ragazzino di sette anni ha fatto tutto ilpalla al piede, ilpara il tiro per ben due. Il bimbo a quel punto esce dalcon grande ...

