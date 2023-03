Bagnino vede creatura pelosa lottare in acqua – si tuffa e salva la situazione (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono degli eroi che meritano di essere celebrati per il loro incredibile impegno.Uno di questi è indubbiamente Chase McColl. Se avete un cane, sicuramente anche il vostro peggiore incubo è che possa succedergli qualcosa. La preoccupazione che possa farsi male, che possa ammalarsi, perdersi o finire nei guai è sempre presente. Ma fortunatamente ci sono quasi sempre persone pronte ad aiutare se dovesse verificarsi un incidente. Ciò è stato dimostrato nientemeno che dai soccorritori di Long Beach, in California, un po’ di tempo fa. Leggi di più: Cagnolino vuole dire qualcosa riguardo al buco, uno sguardo giù e il soccorritore prende una decisione. Leggi di più: “Miracolo”: cagnolino scomparso salvato dal fiume, ha nuotato da New York al New Jersey. Cane finito al largo Tutto è iniziato quando un passante ha notato un cagnolino che sembrava ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 17 marzo 2023) Ci sono degli eroi che meritano di essere celebrati per il loro incredibile impegno.Uno di questi è indubbiamente Chase McColl. Se avete un cane, sicuramente anche il vostro peggiore incubo è che possa succedergli qualcosa. La preoccupazione che possa farsi male, che possa ammalarsi, perdersi o finire nei guai è sempre presente. Ma fortunatamente ci sono quasi sempre persone pronte ad aiutare se dovesse verificarsi un incidente. Ciò è stato dimostrato nientemeno che dai soccorritori di Long Beach, in California, un po’ di tempo fa. Leggi di più: Cagnolino vuole dire qualcosa riguardo al buco, uno sguardo giù e il soccorritore prende una decisione. Leggi di più: “Miracolo”: cagnolino scomparsoto dal fiume, ha nuotato da New York al New Jersey. Cane finito al largo Tutto è iniziato quando un passante ha notato un cagnolino che sembrava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilvioSalimbene : @vPone 3000€ manco in tre anni li vede un bagnino - luckiestloser : @Corriere 3000 euro un bagnino non li vede in una stagione, tra bianco e nero, ma fatela finita dai porcamadonna - stefyfu29 : @lamonica_luigi @BCadoria @siriomerenda Se il bagnino ti vede affogare e sta a leggersi il giornale direi che diamo la colpa a lui . No? -