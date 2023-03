Baby gang straniere fuori controllo | a Torino usano anche i pitbull | 15enne rapinato e picchiato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Torino, la baby gang coi pitbull a caccia di vittime davanti ai McDonald's: rapinato un 15enne - LaVeritaWeb : Il pestaggio era stato presentato come l’ennesimo episodio d’intolleranza a Roma. In realtà l’odio etnico non c’ent… - Mary35999509 : RT @Corriere: Torino, la baby gang coi pitbull a caccia di vittime davanti ai McDonald's: rapinato un 15enne - maximum855 : @valfurla @effettonotte24 @simonespetia ci parlate anche di questi immigrati? - SorryNs : RT @fratotolo2: #Milano, una baby gang multietnica bullizza e picchia un ragazzino solo -

"Volevo andare a prendere un gelato in centro con un amico, quando è spuntata lacon due pitbull. Erano in cinque. Mi hanno inseguito nei pressi della fermata del tram 4. Non sono riuscito a seminarli. Correvano veloce. Quando mi hanno raggiunto, mi hanno circondato e ...Basta prigione. È stato scarcerato Zaccaria Mouhib, in arte, il trapper 21enne finito in cella lo scorso ottobre, assieme al collega e amico Simba la Rue, per la sparatoria avvenuta la notte tra il 2 e il 3 luglio in via di Tocqueville, durante la ...E' stato scarcerato e va ai domiciliari in una comunità terapeutica Zaccaria Mouhib, in arte, il trapper 21enne finito in carcere lo scorso ottobre, assieme ad altri tra cui il rapper e amico Simba la Rue (tornato ai domiciliari nei giorni scorsi), per la sparatoria avvenuta tra il ...

Facevano parte di una baby gang di rapinatori che agiva all’uscita da scuola, a bordo di monopattini elettrici, ai danni di altri studenti, per lo più coetanei. I Carabinieri della Stazione locale e ...GENOVA -Sedicenne egiziano accoltellato con un cacciavite da baby gang di minori albanesi nei pressi dei giardini del centro commerciale Fiumara, a Sampierdarena. E' successo alle 18 di ieri: il ...