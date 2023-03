AxEMU, una tuta spaziale super-flessibile per la missione lunare Artemis III (Di venerdì 17 marzo 2023) Possiamo già immaginare la forma dell’impronta che segnerà il ritorno dell’umanità sulla Luna a più di 50 anni dall’ultima missione Apollo. Sarà quella impressa dalla nuova tuta spaziale AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), realizzata dalla compagnia privata Axiom Space per conto della Nasa in vista della missione Artemis III, prevista non prima del 2025. Il prototipo, presentato durante un evento presso lo Space Center a Houston in Texas, mostra una tuta più comoda, flessibile e funzionale delle precedenti, adattabile a varie corporature per vestire e proteggere i nuovi esploratori che andranno sulla Luna per restare e aprire così la strada alla nuova Lunar Economy. “La nuova generazione di tute della Axiom, basata su anni di ricerca ed ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 marzo 2023) Possiamo già immaginare la forma dell’impronta che segnerà il ritorno dell’umanità sulla Luna a più di 50 anni dall’ultimaApollo. Sarà quella impressa dalla nuova(Axiom Extravehicular Mobility Unit), realizzata dalla compagnia privata Axiom Space per conto della Nasa in vista dellaIII, prevista non prima del 2025. Il prototipo, presentato durante un evento presso lo Space Center a Houston in Texas, mostra unapiù comoda,e funzionale delle precedenti, adattabile a varie corporature per vestire e proteggere i nuovi esploratori che andranno sulla Luna per restare e aprire così la strada alla nuova Lunar Economy. “La nuova generazione di tute della Axiom, basata su anni di ricerca ed ...

