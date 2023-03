Avril Lavigne una fan in Senza veli per protestare sul palco e lei si infuria il video diventa virale

(Di venerdì 17 marzo 2023)ha vinto uno dei premi dei Juno Awards, ovvero il TikTok Juno Fan Choice.Bandana e pantaloni rosa, scritte su tutto il corpo con il pennarello e copri capezzoli metallizzati. Si è presentata così suldei Juno Awards che si sono tenuti in Canada l’ambientalista che è poi stata cacciata da

Si è presentata così sul palco dei Juno Awards (che si sono tenuti in Canada) l'ambientalista che è poi stata cacciata da Avril Lavigne che, visibilmente infastidita, l'ha invitata a scendere. Un manifestante in topless è salita sul palco ha interrotto il discorso di Avril Lavigne durante i Juno Awards a Edmonton, in Canada. La cantante canadese gli ha chiesto di "andare a quel paese". La ragazza sembrava protestare - secondo i media - contro una proposta del governo.

Protesta in topless. E Avril Lavigne manda a quel paese la ragazza salita sul palco RaiNews

"Scendi dal palco, stronz*a!" ha sclamato ridendo Avril Lavigne, quando una giovane ambientalista ha deciso di salire clandestinamente sul palco dei Juno Awards, dove la cantante stava tenendo un discorso.