Avete visto il figlio di Ornella Muti? Sono identici, è bellissimo | Modello e non solo (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo sapevate che Ornella Muti ha un figlio bellissimo e molto somigliante a lei? Ecco chi è e che cosa fa nella vita. Ornella Muti, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, è una delle attrici italiane più amate e conosciute. Nella sua carriera ha vinto tanti premi, tra i quali una Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Globi d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’oro come miglior attrice protagonista e tanti altri. Ha interpretato ruoli molto diversi tra loro, collaborando con registi come Mario Monicelli, Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti. Una carriera, la sua, davvero invidiabile e ricca di successi. L’attrice ha esordito da ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 17 marzo 2023) Lo sapevate cheha une molto somigliante a lei? Ecco chi è e che cosa fa nella vita., il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, è una delle attrici italiane più amate e conosciute. Nella sua carriera ha vinto tanti premi, tra i quali una Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Globi d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’oro come miglior attrice protagonista e tanti altri. Ha interpretato ruoli molto diversi tra loro, collaborando con registi come Mario Monicelli, Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti. Una carriera, la sua, davvero invidiabile e ricca di successi. L’attrice ha esordito da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bluenazar0325 : RT @agochico: @teskilattrt @trt1 Com'è cambiata Zehra?!Adesso non ha timore del capitano?cosa ho visto per 48 episodi?..e Serdar?!abbiamo e… - mylove__20 : Avete visto che non ce l'ha con lei? non rompete più grazie. #oriele - lanocciolosa : Bravoo DANIELE! @DanieleDalMoro1 avete visto?? C’è l’ha a morte con il @GrandeFratello! #oriele - YURJMETAL : RT @cecilia_strada: Ma siete consapevoli dei rischi delle traversate in mare? E perché non avete preso un aereo? Ah perché non avevate un… - CCiuoto : RT @cecilia_strada: Ma siete consapevoli dei rischi delle traversate in mare? E perché non avete preso un aereo? Ah perché non avevate un… -