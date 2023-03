Autonomia, Zangrillo: ddl Governo fa esaltare virtù delle Regioni (Di venerdì 17 marzo 2023) "Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge, che naturalmente dovrà essere discusso in Parlamento. Nessuno si è inventato niente, l'Autonomia è prevista in Costituzione. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un disegno di legge, che naturalmente dovrà essere discusso in Parlamento. Nessuno si è inventato niente, l'è prevista in Costituzione. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManuelaArata : @Paolo_Zangrillo l'autonomia non deve comportare duplicazioni di competenze e di risorse. E' necessario che si cont… - teleischia : AUTONOMIA. ZANGRILLO “NON SARÀ FATTA PER CREARE UN GAP TRA REGIONI PIÙ VIRTUOSE E MENO VIRTUOSE” (SERVIZIO TV) - luigielena : @Paolo_Zangrillo Autonomia parte da ridisegnare il rapporto tra stato centrale e autonomie locali.Vanno riviste le… - luigielena : @Paolo_Zangrillo Autonomia parte da ridisegnare il rapporto tra stato centrale e autonomie locali.Vanno riviste le… - blogsicilia : #notizie #sicilia Autonomia, Zangrillo 'Non crea gap tra regioni più e meno virtuose' - -