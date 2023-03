Autonomia differenziata, sindaci salernitani tra proteste e… mozzarelle (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata copiosa la delegazione di sindaci salernitani che oggi a Napoli hanno partecipato alla manifestazione contro l’Autonomia differenziata che si è svolta a Santa Maria la Nova. Tra gli interventi anche quello del presidente nazionale Anci Antonio Decaro sindaco di Bari. Tra i primi cittadini provenienti dal territorio salernitano che hanno partecipato all’iniziativa il sindaco di Pollica Stefano Pisani, di Bellizzi, Mimmo Volpe ( protagonista di un simpatico siparietto con l’omaggio di mozzarella della piana del Sele agli altri colleghi presenti), il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, la vice sindaca di Salerno Paki Memoli, tutti uniti nella convinzione che dall’Autonomia differenziata avranno tutto da perdere. La concessione di potestà ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata copiosa la delegazione diche oggi a Napoli hanno partecipato alla manifestazione contro l’che si è svolta a Santa Maria la Nova. Tra gli interventi anche quello del presidente nazionale Anci Antonio Decaro sindaco di Bari. Tra i primi cittadini provenienti dal territorio salernitano che hanno partecipato all’iniziativa il sindaco di Pollica Stefano Pisani, di Bellizzi, Mimmo Volpe ( protagonista di un simpatico siparietto con l’omaggio di mozzarella della piana del Sele agli altri colleghi presenti), il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, la vice sindaca di Salerno Paki Memoli, tutti uniti nella convinzione che dall’avranno tutto da perdere. La concessione di potestà ...

