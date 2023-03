Autonomia differenziata, nuovo via libera dal governo (TESTO AGGIORNATO). Meloni: “Svolta necessaria” (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge per l'attuazione dell'Autonomia differenziata. Questo provvedimento mira a promuovere la crescita del Paese attraverso l'Autonomia delle Regioni, senza dividere il Paese o favorire alcune Regioni rispetto ad altre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il disegno di legge per l'attuazione dell'. Questo provvedimento mira a promuovere la crescita del Paese attraverso l'delle Regioni, senza dividere il Paese o favorire alcune Regioni rispetto ad altre. L'articolo .

