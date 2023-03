Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Autonomia differenziata, Bonaccini: “Spezzettare la scuola su base regionale è folle” - SiapPalermo : RT @PressOfficeSiap: ??Evento SIAP ?Tavola Rotonda:'Autonomia differenziata e cultura della Sicurezza idee e visioni' Nell'ambito della Dire… - infoitinterno : Autonomia differenziata, via libera del governo. Toti: “Grande opportunità per la Liguria e il paese” - infoitinterno : Solinas: 'L'autonomia differenziata ci rafforza anche in Europa' - cesarebrogi1 : RT @szampa56: Autonomia differenziata e #sanità. Un ulteriore colpo al cuore del SSN in arrivo con la riforma Calderoli. Nel 2020 abbiamo s… -

Un Ponte immaginario (e salvo intese) per far passare l'che frantuma l'Italia e affossa il Mezzogiorno. Domani (oggi per chi legge, ndr) 17 marzo a Napoli, nell'anniversario ...Disco verde pure all'. Dopo l'ok della Conferenza Stato - Regioni, il testo ora passerà all'esame delle Camere. Soddisfatto il ministro Roberto Calderoli. "Siamo apertissimi ..."Con il pieno recepimento della condizione insulare nel disegno di legge sull'si rafforzano e ampliano i confini dell'sarda. L'impegno del Governo per la rimozione degli squilibri economici derivanti dall'insularità, ora sancito anche nel testo ...

Il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Roberto Calderoli ha inserito il richiamo al principio di insularità nel testo del disegno di legge sull’autonomia differenziata, come richiesto ...Non solo: il consiglio dei ministri ha approvato in esame definitivo un disegno di legge che reca disposizioni per l'attuazione dell'Autonomia differenziata delle Regioni. Via libera all'Autonomia Il ...