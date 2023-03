Auto elettriche, poche colonnine di ricarica: che delusione. Mi viene da dare ragione a Salvini (Di venerdì 17 marzo 2023) di Alessio Andreoli Da quando si parla della normativa che dovrebbe proibire dal 2035 la commercializzazione e la costruzione di Auto con motore termico, ogni viaggio che faccio mi guardo attorno per vedere le colonnine di ricarica. Francamente resto sempre piuttosto deluso. Ne vedo qualcuna qua e là e comunque sempre tutte occupate. Provo a immaginare di avere una macchina elettrica e di essere in giro quando mi accorgo che la batteria si sta esaurendo, magari proprio come stamane, mentre mi recavo a un cinquantina di km da casa per una visita specialistica. Immagino di condividere con molti altri cittadini la delusione nel constatare che ci sembra piuttosto difficile arrivare fra soli dodici anni ad avere una rete di colonnine di ricarica adeguata alle esigenze di tutti gli utenti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) di Alessio Andreoli Da quando si parla della normativa che dovrebbe proibire dal 2035 la commercializzazione e la costruzione dicon motore termico, ogni viaggio che faccio mi guardo attorno per vedere ledi. Francamente resto sempre piuttosto deluso. Ne vedo qualcuna qua e là e comunque sempre tutte occupate. Provo a immaginare di avere una macchina elettrica e di essere in giro quando mi accorgo che la batteria si sta esaurendo, magari proprio come stamane, mentre mi recavo a un cinquantina di km da casa per una visita specialistica. Immagino di condividere con molti altri cittadini lanel constatare che ci sembra piuttosto difficile arrivare fra soli dodici anni ad avere una rete didiadeguata alle esigenze di tutti gli utenti al ...

