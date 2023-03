Auto elettrica, il caos degli incentivi italiani. Naso (Motus-E): «Non sorprendiamoci se nessuno li usa» – L’intervista (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 2022 è stato l’anno del boom della mobilità elettrica in Europa. Complessivamente, i 27 Paesi Ue hanno fatto registrare un +28% delle immatricolazioni di Auto elettriche rispetto all’anno precedente. Si va dal +158% della Lettonia al +32% della Germania e al +25% della Francia. Tutte percentuali precedute da un segno positivo. O meglio: tutte tranne una. L’Italia, infatti, è l’unico Paese Ue che nel 2022 ha visto scendere la percentuale di nuove immatricolazioni di Auto elettriche: -26,9% sull’anno precedente. Un dato che potrebbe nascondere diverse spiegazioni. Francesco Naso, presidente di Motus-E – la prima associazione italiana nata per sostenere la mobilità elettrica – ne suggerisce una: «Gli incentivi stanziati in questi anni dai governi ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Il 2022 è stato l’anno del boom della mobilitàin Europa. Complessivamente, i 27 Paesi Ue hanno fatto registrare un +28% delle immatricolazioni dielettriche rispetto all’anno precedente. Si va dal +158% della Lettonia al +32% della Germania e al +25% della Francia. Tutte percentuali precedute da un segno positivo. O meglio: tutte tranne una. L’Italia, infatti, è l’unico Paese Ue che nel 2022 ha visto scendere la percentuale di nuove immatricolazioni dielettriche: -26,9% sull’anno precedente. Un dato che potrebbe nascondere diverse spiegazioni. Francesco, presidente di-E – la prima associazione italiana nata per sostenere la mobilità– ne suggerisce una: «Glistanziati in questi anni dai governi ...

